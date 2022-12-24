إصابات إثر سقوط مدرج خلال مباراة الأهلي والاتحاد في سوبر السلة

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، سقوط مدرج صالة حسن مصطفى وذلك خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين في كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وأظهرت الكاميرات سقوط مدرج تجاه مقاعد جمهور الاتحاد السكندري، وحاول بعض من الحضور إنقاذ الموقف ومحاولة إبعاد الجمهور المتواجد في نفس مكان سقوط المدرج.

و تسبب سقوط المدرج عن وقوع إصابات بين جماهير الاتحاد السكندري، نتجت عن سقوط المدرج بشكل مفاجئ على الجماهير أثناء مؤازرتهم لزعيم الثغر.

ووصلت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إلى الفترة الثالثة من المواجهة، وتشير النتيجة إلى 67 - 45 لصالح زعيم الثغر.