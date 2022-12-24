وزراء الإعلام العرب يختارون القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

أعلن وزراء الإعلام العرب، اليوم السبت 24/12/2022، اختيار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، مؤكدين ضرورة وجوب دعم القضية الفلسطينية بالمحافظة على القدس عاصمة لفلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب في العاصمة الليبية طرابلس، على هامش اختتام فعّالية "طرابلس عاصمة للإعلام العربي 2022".

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أحمد خطابي: "إن ليبيا اقترح خطة لدعم القضية الفلسطينية والمحافظة على القدس التي هي عاصمة دائمة للإعلام العربي".

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، أن "الجانب الليبي قدم مقترحات تتضمن وضع آلية لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدّامة، وبحث أفضل الصيغ لآليات ميثاق الشرف الإعلاميّ العربي".

بدوره، اعتبر وزير الاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي خلال المؤتمر، أن "التعاون بين الدول العربية في قطاع الإعلام والصحافة أصبح مطلبًا أكثر أهميةً من قبل".

وأضاف: "بحثنا عدم قدرتنا لتطبيق سياسات مؤكدة للتعامل مع القضايا ذات الاهتمام المشترك المؤثرة على شعوبنا، مثل القضية الفلسطينية وحماية القدس من التهويد".

وأكد اللافي، "استعداد بلاده لدعم المبادرات العربية الهادفة لمواجهة الحملات المتواصلة منذ عقود لاستهداف الهوية العربية".