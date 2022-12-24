برشلونة يتراجع عن ضم عز الدين أوناحي

تراجع برشلونة عن ضم النجم الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب خط وسط آنجيه رغم تألقه الكبير ومساهمته في تحقيق منتخب بلاده للمركز الرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن النادي الكتالوني لن يتحرك لضم صاحب الـ 22 عاماً في ظل ارتفاع سعره وعدم القدرة على تخصيص المبلغ المطلوب للتعاقد معه.

ويدرك آنجيه أن قيمة المغربي ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أدائه الاستثنائي في مونديال قطر 2022 وسيعمل على بيعه بأعلى قيمة ممكنة، حيث سعى البلاوغرانا لاستقطاب اللاعب الشاب وكان يعتزم التقدم بعرضٍ لضمه لكن الأزمة المالية التي يعاني منها ستمنعه من ذلك.

ولعب أوناحي دوراً مهماً في إبقاء آنجيه في مصاف بطولة الدوري الفرنسي، مما دفع النادي لتجديد عقده قبل قرابة 3 أشهر من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم، وبات عقده الجديد يمتد حتى صيف 2026.