بالفيديو.. تحديث تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على نايل سات وعرب سات

تحديث تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، ويمكن لجميع السادة الكرام من الآن من التعرف على تردد قناة dmc 2023 خطوات ضبطته على شاشات التلفاز وفي هذه المقالة التي جاءت بعد أن لاحظ فريق فلسطين اليوم الإخبارية ووجود اهتمام كبير وواسع من قبل الملايين من المتابعين في جمهورية مصر العربية ونشير لكم إلى أنها قناة تلفزيونية مصرية أسسها المهندس طارق إسماعيل وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة ونتناول فيها معظم المواضيع ذات الاهتمام الواسع من قبل الجمهور المتابع وعن تفاصيله فهو على النحو التالي:

تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

تردد آخر:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة : HD.

تردد قناة دي ام سي dmc نيوز

القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: DMC news

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة دي ام سي كيدز

اسم القناة: DMC kids

التردد: 11449

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خطوات ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc 2023

أولا: ولقد وضع لكم فريق الموقع اسهل طرق خطوات ضبط تردد قنوات dmc 2023 ويترتب عليكم أولا: ادخال الإعدادات في جهاز الاستقبال، وبعدها قم باختيار قمر نايل سات.

ثانيا: وبعدها قم بالبحث عن القنوات على تردد 11449، ثم ضبط معدل الاستقطاب الأفقي للمستقبل معدل ترميز 27500.

ثالثا: عليك ضبط معدل تصحيح الخطأ 56، وبعدها انقر فوق بحث.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة خطوات ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc 2023 سيتم بعد ذلك تحميل القناة حسب التردد الجديد عام 2023.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول ضبط تردد قنوات دي إم سي dmc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم