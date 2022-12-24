وسط المنتخب المغربي "عز الدين اوناحي" على رادار نابولي

بعد الأداء الذي قدمه نجم المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، والذي وضعه محط انظار العديد من أندية العالم الرياضية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب بتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022م.

أوناحي صاحب الـ22 عامًا، قدم نابولي عرضه الأول للاعب من خلال ناديه الحالي لآنجيه الفرنسي، بقيمة 25 مليون يورو، وفقاً لـ"شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا".

ولفتت الشبكة الرياضية إلى أن نابولي لا يحتاج أوناحي، في الوقت الحالي، نظرًا لكثرة لاعبي الوسط في الفريق، إلا أن النادي الايطالي يعتبره إضافة قوية للمستقبل.