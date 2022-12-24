اختيار فلسطينية للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم للسيدات

ذكرت مصادر محلية، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اختار الحكم الدولي الفلسطينية هبة سعدية للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا من 20 تموز/ يوليو إلى 20 آب/ أغسطس 2023.

ويعتبر ذلك أول مرة يشارك فيها حكم فلسطيني في تحكيم مباريات في كأس العالم، حيث سبق أن شاركت سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

ووفق المصادر، فقد تم اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي قامت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 حزيران/ يونيو الماضي في فيتنام، إذ تضم المجموعة كل من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.

وأشارت إلى أن الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم اختار الحكم سعدية، والتي افتتحت مشاركتها في تحكيم بطولة "موريس ريفيلو" 2022 للرجال تحت 21 عاما، واستضافتها فرنسا خلال الفترة 29 أيار وحتى 13 حزيران من العام الجاري، بمشاركة منتخبات من 12 دولة.