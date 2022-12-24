ماركا: عقد رونالدو مع النصر السعودي سيمتد حتى 2030..!

أفادت صحيفة ماركا الاسبانية، بأن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر سيمتد حتى 2030، عامين ونصف كلاعب ثم يصبح سفيرًا لملف السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

ووفق المصادر الرياضية، فإن رونالدو يستمر في الحفاظ على حالة بدنية عالية، حتى يتخذ قرارًا بشأن فريقه التالي، لكن هناك نقصا خطيرا في العروض "القابلة للتطبيق" من الأندية الأوروبية الكبرى.

وذكرت، أن لدى رونالدو عرضًا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني على الطاولة من نادي النصر السعودي، إضافة إلى عرض آخر من ناد قطري، يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض النصر السعودي.