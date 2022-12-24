قـــــرار نهائي بشأن عقوبة ليفاندوفسكي...!

اتخذت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا، قراراً نهائياً بشأن استئناف برشلونة ضد عقوبة إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي 3 مباريات.

ويُشار إلى أنه تلقى ليفاندوفسكي عقوبة الإيقاف، بعد طرده إثر تدخل عنيف خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا في الجولة 14 من الدوري الإسباني، يوم 8 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن ليفاندوفسكي وبعد صدور قرار تأييد العقوبة، لن يتمكن من خوض مباريات الدوري الإسباني أمام إسبانيول وأتلتيكو مدريد وخيتافي، في ضربة قوية للفريق الكتالوني.

وكانت لجنة المسابقات قد فرضت عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات على مهاجم برشلونة المخضرم، وهو قرار تم لاحقا رفض الطعن المقدم ضده من "بلوجرانا".

وعقوبة الإيقاف لمباراة جاءت بسبب طرد اللاعب نتيجة حصوله على إنذارين، بجانب مباراتين لمواقف ازدراء واستهتار تجاه الحكام، وفق المادة 124 من قانون الانضباط بالاتحاد الإسباني للعبة.

جدير ذكره أنه كان ليفاندوفسكي (34 عاما) انتقل إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني في صيف 2022ـ ويقدم مستويات جيدة مع الفريق ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن.