خلال ساعات.. 6 عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال ومستوطنيه في جنين

شهدت الساعات الأخيرة، 6 عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنات المحاذية بمدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي قرى العرقة وعانين والطرم والنزلة وطورة وضهر المالح.

كما أطلق مقاومون النار تجاه حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين، وحاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

وفي ذات الإطار، استهدف مقاومون صوب قوة عسكرية صهيونية قرب قرية العرقة غرب جنين بصليات من الرصاص، كما استهدفوا مستوطنة "ميراف" المقامة على أراضي بلدة جلبون شرق جنين بوابل كثيف من الرصاص.

جدير ذكره أنه شهدت الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 35 عملاً مقاوماً تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات مع قوات الاحتلال وتحطيم مركبات للمستوطنين.

وكانت اندلعت، فجر اليوم السبت 24-12-2022، اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف مدينة جنين ومخيم جنين فجر اليوم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالمكان وسمعت أصوات رشقات كثيفة من الرصاص.