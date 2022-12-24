مقتل شاب بإطلاق نار في النقب بالداخل المحتل

قُتل شاب عربي من النقب، صباح اليوم السبت، جراء تعرضه لإطلاق نار في موقف للسيارات في مستوطنة "رعيم" المحاذية لقطاع غزة.

ويُشار إلى أنه بالإضافة لمقتل الشاب أصيب شاب آخر بالعشرينيات من عمره في المكان ووصفت جراحه بأنها متوسطة.

وبدوره، ذكر طاقم الإسعاف من "نجمة داود الحمراء" أن طواقمه وأخرى من الجيش، أقرت وفاة شاب متأثرًا بجراحه الحرجة وعملت على تقديم العلاج للمصاب الثاني ومن ثم نقله لمشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وذكر بيان لشرطة الاحتلال: "أنه ورد بلاغ يفيد بحادثة إطلاق نار صوب مجموعة أشخاص من بدو النقب كانوا يمكثون في موقف سيارات في "رعيم"، وأصيبوا بجراح متفاوتة، وأن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث، كما أن نائب قائد "لواء النقب" يشق طريقه لموقع الحادث".

وذكرت مصادر محلية أن شابا (27 عامًا) من إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب قُتل خلال تخييمه مع أفراد من عائلته في موقف سيارات بلدة "رعيم" في النقب.

جدير ذكره أنه بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي العام 2021 ارتكبت أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.