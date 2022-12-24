بالفيديو اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين فجراً

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت 24-12-2022، مخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف مدينة جنين وتوجهت لمخيم جنين فجر اليوم، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين بالمكان.

وأوضحت المصادر، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال بمجرد اقتحام الاحتلال للمخيم بحيث لا زالت الاشتباكات مستمرة لهذه الأثناء.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد ماهر تركمان بمحيط مخيم جنين قبل أن تنسحب من المخيم ومحيطه.

وفي وقت سابق الليلة قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط في مقال له حول كتيبة جنين:" يقول ضابط كبير في "فرقة الضفة الغربية" في الجيش الإسرائيلي "كان في الماضي من الصعب الدخول إلى مخيم جنين، لكن الآن أصبح من الصعب للغاية الخروج منه".

وأضاف الضابط الكبير :" مسلحوا كتيبة جنين يفردون عضلاتهم علينا بمجرد دخول جنين، ويبدأون بإطلاق النار علينا من عدة إتجاهات، لكن نحن عنيدون ولا نستسلم، ننفذ عملنا في جنين ونخرج، وسنهاجم كل شخص يفكر في شن هجمات ضدنا، ولا يجوز المساس بحرية عملنا"، على حد قوله.