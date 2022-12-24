سعر غرام الذهب اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 في السعودية

سعر غرام الذهب في السعودية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، رصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تراجعاً في أسعار الذهب اليوم في السعودية مع بداية التعاملات الصباحية، رغم أن سوق النفيس عالميا شهد ارتفاعا محدودا.

سعر الذهب اليوم في السعودية اليوم

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 24-12-2022 في السعودية نحو 217.13 ريال (57.73 دولار) مقابل 220.13 ريال (58.55 دولار)، خلال تعاملات أمس بحسب منصة جولد برايس توداي.

و جاء سعر غرام الذهب عيار 18 في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم نحو 162.85 ريال (43.3 دولار) مقابل 165.1 ريال (43.92 دولار)، خلال تعاملات أمس.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21 تراجعاً إلى 190 ريالا (50.51 دولار) مقابل 192.62 ريال (51.24 دولار) أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1520 ريالا (404.12 دولار).