فيفا تعلن عن أفضل هدف في مونديال 2022

حاز اللاعب ريتشارليسون، مهاجم منتخب البرازيل، على جائزة أفضل هدف تم تسجيله خلال منافسات مونديال قطر 2022.

وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رشح مجموعة من الأهداف المسجلة بالمونديال، من أجل اختيار إحداها كأفضل هدف بالبطولة.

و بحسب الصحيفة، فإنه و بعد يومين من التصويت، حصل ريتشارليسون على جائزة أفضل هدف بعد الهدف الذي سجله بشباك صربيا، خلال منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وكان ريتشارليسون قد تواجد في قائمة أفضل الأهداف المسجلة بالبطولة، بهدفين الأول في شباك صربيا الذي توج على إثره بالجائزة، بجانب هدفه ضد كوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، شارك مع السامبا في 4 مباريات بكأس العالم، تمكن فيهم من تسجيل 3 أهداف