سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

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تباين سعر الدولار في مصر

تباين سعر صرف الدولار في مصر، اليوم الجمعة 23 ديسمبر2022، وسط حالة من الترقب نتيجة تداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الجنيه.





سعر الدولار في مصر

ارتفع سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022 لدى شاشة البنك المركزي المصري على نحو طفيف، ليصعد إلى 24.67 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، مقابل 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس الخميس.

سعر الدولار بالسوق السوداء

وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي أرقاماً غير مسبوقة للدولار بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً وتصل إلى 38 جنيهاً في مناطق الصعيد.

سعر الدولار في كافة البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي المصري، الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما بقي سعر صرف الدولار في باكورة تعاملات بنك مصر، عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib)

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) صباح تعاملات اليوم الجمعة ديسمبر/ كانون الأول 2022، نحو 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، مقابل 24.66 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة عند مستوى 24.63 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

ورفع البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس أسعار الفائدة لليلة واحدة أكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذرا من تزايد الضغوط التضخمية.

رفع أسعار الفائدة

وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه، وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية التابعة له رفعت سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.25 بالمئة وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمئة.

البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 3% للمرة الثانية على التوالي

وأضاف البنك المركزي:" تشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية".



ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5% وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وكان استطلاع للرأي شمل 12 محللا توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المتوسط.

وقال البيان: "تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستسمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة".

ضغوط لرفع سعر الفائدة

ومنذ رفع سعر الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول، تتعرض مصر لضغوط متجددة لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتها بعد أن استمرت الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسوق السوداء في الاتساع.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة قبل ساعات من المرتين اللتين خفض فيهما قيمة الجنيه بنسبة كبيرة هذا العام، الأولى في مارس/آذار والثانية في أكتوبر/تشرين الأول. وسوق العملة مغلقة الآن في عطلة نهاية الأسبوع ولن تعود للعمل إلا صباح الأحد.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني من 16.2 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول. وتسارع التضخم الأساسي إلى 21.5 بالمئة من 19 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.