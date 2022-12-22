راتب جمال بلماضي يثيـــر الجدل..!

يبدو أن راتب جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، سيتحول إلى أزمة كبيرة بالنسبة لاتحاد الكرة المحلي في الفترة المقبلة.

وكان اتفق جمال بلماضي على تمديد عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقابل راتب سنوي يقدر بـ1.5 مليون يورو، وهو الأعلى أجرا داخل قارة أفريقيا على الإطلاق.

وطالب الجمهور الجزائري بمبررات بخصوص راتب جمال بلماضي "الكبير"، بعد تراجع مستوى "محاربي الصحراء" بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يرد على أي استفسارات من جانب المشجعين ووسائل الإعلام، ليزداد الجدل في هذا الصدد.

وعانى منتخب الجزائر من تراجع حاد في المستوى والنتائج، خلال العام الحالي، وخسر كأس أمم أفريقيا وأقصي بسيناريو درامي من تصفيات كأس العالم 2022 على يد الكاميرون.

وسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإبقاء راتب جمال بلماضي "سرا"، بعدما وجد رئيسه جهيد زفيزف نفسه في مرمى الانتقادات.

جهيد زفيزف أكد خلال وقت سابق أن بلماضي حتى وإن فشل في جميع أهدافه مؤخرا، إلا أنه يستحق راتبا كبيرا، بل وأكبر من الذي يتقاضاه حاليا".

جدير ذكره أن بلماضي قاد الجزائر للقب أمم أفريقيا 2019 في مصر، لكنه ودع البطولة من المجموعات في الكاميرون 2021، وخسر بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.