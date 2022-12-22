الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد دراغمة وتؤكد أن دماء الشهداء تزيد من انتفاضة مقاومتنا

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: أحمد عاطف دراغمة (23 عامًا)، من طوباس بالضفة المحتلة، وأحد اللاعبين المحترفين في النوادي الرياضية، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم خلال اقتحام نابلس فجر اليوم الخميس 22/12/2022.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن دم الشهداء الذي ينزف على امتداد ساحات الوطن، سيزيد من انتفاضة مقاومتنا المتصاعدة، التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إجرام الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وشدد، على أن استمرار جرائم القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا، واستباحة أرضنا ومقدساتنا لن يمنح كيان الاحتلال الأمن على حساب دمنا، والإفلات من رد المقاومة ورصاص المجاهدين الذي لن يوجه إلا إلى صدر العدو.

وشدت الحركة، على يد سواعد مقاتلينا في كتيبة نابلس - سرايا القدس، ومقاومي شعبنا، الذين يصنعون الملاحم البطولية ويجعلون من اقتحام المدن والبلدات جحيماً على المعتدين، ويتصدون بكل عزيمة وقوة لعدوان المحتل.

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام، ومن أهلنا في طوباس، سائلين الله عز وجل أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، وشفيعاً لأهله وذخراً ونصراً لشعبنا حتى تحقيق تطلعاته وآماله بالحرية.