محدث بالفيديو والصور كتيبة نابلس تتصدى لاقتحام الاحتلال وتستهدف آلياته بمحيط مخيم بلاطة

استهدفت سرايا القدس كتيبة نابلس، مساء اليوم الأربعاء، آليات الاحتلال في محيط «مخيم بلاطة» بصليات كثيفة من الرصاص.

وذكرت كتيبة نابلس، في بيان صحفي مقتضب، أن مجاهدوها يوجهون ضربات مكثفة ومتتالية صوب قوات وآليات الاحتلال في «المنطقة الشرقية» بصليات من الرصاص.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الطواقم الطبية والصحفية خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية بنابلس.

وكانت كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس قد أعلنت الجهوزية التامة للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتي شددت على دورها في مقاومة الاحتلال حتى النصر.



