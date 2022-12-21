الأردن بلا تيك توك..!

لم تستقر الأوضاع الاجتماعية في الأردن حتى اليوم بعد أن شهدت أحداثاً غير اعتيادية في الآونة الأخيرة تجلت في إضراب وسائل النقل التي رافقها أعمال شغب واحتجاجات على خلفية قرارات حكومية قضت برفع أسعار المحروقات.

وما لبثت أن انتقلت الاحتجاجات تلك لمناطق في محافظات وقرى المملكة، ليخسر جهاز الأمن العام في خضم هذه الأحداث 4 من مرتبات الأمن العام في مداهمة أمنية لمسلحين، مما دفع السلطات الأردنية لإيقاف تيك توك عقب 12 يوميا من الإضراب وبقية الأحداث.

إيقاف تيك توك

أمضى الأردنيون أسبوعهم الأول من دون تيك توك، عقب قرار رسمي يقضي بوقف التطبيق بشكل مؤقت، بحجة إساءة استخدام التطبيق وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى.

أردنيون بلا تيك توك

فشلت محاولات أردنيون كثر في الوصول إلى منصة تيك توك منذ ظهر يوم الجمعة الماضي بسبب إيقافها دون أي مؤشرات حكومية عن موعد رفع الحظر عن هذا التطبيق الذي يحظى بسعة انتشار أردنيا.

وشارف الأسبوع الأول على الانقضاء، دون مقدرة رواد منصة تيك توك في الوصول إلى منصتهم المحببة إليهم وحال ذلك دون تمكنهم من مشاهدة مقاطع فيديو قصيرة.

سبب إيقاف تيك توك

وأعلنت وحدة الجرائم الالكترونية التابعة إلى مديرية الأمن العام الأردني عن متابعتها لما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص بما يتعلّق بخطاب الكراهية والحضّ على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

توعد بالملاحقة

وتوعدت وحدة الجرائم الالكترونية أنّ الأجهزة المختصة ستحيل أيّ شخص يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء.

استياء أمني

وانتقدت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن الأردني عدم تعامل منصّة تيك توك مع إساءة استخدام المنصّة من قبل مستخدميها في ما وصفته بـتمجيد ونشر أعمال العنف أو دعوات الفوضى.

تزوير فيديوهات

انتقدت وحدة الجرائم الالكترونية ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها على أنها حدثت داخل المملكة للتأثير على مشاعر المواطنين، مما اضطرها إلى إيقاف خدمات تيك توك بشكل مؤقت في المملكة.

تأكيد حكومي

أكد أحمد الهناندة وزيرِ الاقتصاد الرقمي والريادة في الحكومة الأردنية، في تصريحات صحفية إيقاف تطبيق تيك توك في اول اجراء وقطع رسمي معلن لمنصّة رقمية في الأردن.

ولم يعط الوزير المعني في مسألة تطبيق تيك توك أي اشارة أو موعد معين لعودة اتاحة التطبيق أمام الأردنيين الذين توجهوا إلى إنشاء مقاطع ريلز على منصة فيس بوك.