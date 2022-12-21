قوة الدولار تُطيح بأسعار الذهب

بعدما سجّلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، عادت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 إلى الانخفاض، وذلك على خلفية استعادة الدولار بعض قوته، الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة إلى المشترين في الخارج.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.55 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 1% أمس الثلاثاء، على خلفية تراجع الدولار.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1823.60 دولاراً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 23.94 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1003.26 دولارات، فيما زاد البلاديوم 0.4% إلى 1738.52 دولاراً، وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

هذا، وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، الأسبوع الماضي، أنّ "البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل رغم اتجاه الاقتصاد لركود محتمل".