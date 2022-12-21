بالفيديو  احتفالات مهيبة بلقب كأس العالم 2022 في بوينس آيرس الأرجنتينية

بدأت الاحتفالات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بلقب كأس العالم 2022، بعد وصول بعثة منتخب "التانغو" من قطر.

واستقبل جمهور غفير احتشد في نصب أوبيليسكو، بالعاصمة بوينس آيرس، وهو المكان الذي جرى العرف على الاحتفال بالإنجازات الرياضية فيه، حافلة مكشوفة تقل لاعبي منتخب "التانغو".

ولوح اللاعبون، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون رفع كأس العالم عاليا، للجماهير من الحافلة، وسط فرحة عارمة من قبل الجماهير.

ووصل أبطال العالم 2022، صباح الأحد، إلى مطار "إيزيزا" الدولي في العاصمة بوينس آيرس، وكان في استقبالهم عدد كبير من جماهير "راقصي التانغو".

واستقل اللاعبون حافلة مكشوفة لنقلهم من المطار إلى مركز للتدريب تابع لاتحاد الكرة بالقرب من المطار، في انتظار بدء الاحتفالات بشكل رسمي.

واستعاد منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم بعد غياب 36 عاماً، عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) على استاد "لوسيل" في قطر.