في يومه الرابع

محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون الأقصى والمرابطون يتصدون لهم بالتهليل والتكبير

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:33 ص
21 ديسمبر 2022
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اقتحمت صباح اليوم الأربعاء 21/12/2022، مجموعات جديدة من المستوطنين المسجد الأقصى في رابع أيام ما يسمى عيد "الحانوكاه".

وشن المستوطنون اقتحاماً للمسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث انتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المسجد.

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وتصاعدت العديد من الدعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى خلال ما يسمى بعيد "الأنوار" لصد اقتحامات المستوطنين.

ودعت الهيئات المقدسية، المواطنين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه خلال فترة "عيد الأنوار العبري" الذي يستمر حتى 26/12/2022.

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