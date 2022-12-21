كم قيمة عرض النصر على رونالدو..؟

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء 21/12/2022، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بصدد الموافقة على عرض النصر السعودي الذي تتجاوز قيمته حاجز الـ 500 مليون جنيه استرليني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويسعى النادي السعودي لاستغلال وضعية "الدون" الحالية وكونه أصبح لاعباً حراً بعد إنهاء العقد الذي كان يربطه بمانشستر يونايتد الشهر المنصرم.

وكان صاحب الـ 37 عاماً المتواجد حالياً في دبي قد نفى خلال مونديال قطر 2022 تفكيره في الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وبحال موافقة "صاروخ ماديرا" على العقد المطروح، سيرتدي الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات قميص النصر حتى عام 2025.

وسيبقى اللاعب وعائلته في الإمارات لحين إتمام الصفقة وفقاً لتقارير إعلامية أخرى.