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الأسرى خلال عام 2022 .. بيانات وأرقام
12:22 ص 21 ديسمبر 2022
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فلسطين بالأرقام .. 2022 عام المقاومة بامتياز
20 ديسمبر 2022
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انفوجرافيك "وكالة فلسطين اليوم" في الذكرى الـ27 ..من هو الدكتور فتحي الشقاقي؟
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