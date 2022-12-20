من هو الشهيد ناصر أبو حميد، ارتقى الأسير المصاب بسرطان الرئة ناصر أبو حميد، بسبب جريمة متعمدة اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحقه، بعدما تعمد إهمال حالته الطبية، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بعدما حذرت أوساط محلية وعربية وفصائلية من خطورة وضعه الصحي، ارتقاء الأسير القائد ناصر أبو حميد شهيداً تصدر عناوين محركات البحث والصفحات الإخبارية المحلية والعربية، فالملايين من الناس باتوا ينعون باستشهاد أبو حميد الذي أثر في قلوب وعقول الناس.

السيرة الذاتية للأسير الشهيد ناصر أبو حميد

وسنرفق لكم، من هو الشهيد ناصر أبو حميد، إذ ولد الشهيد ناصر أبو حميد في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1972 في مخيم النصيرات في غزة، بدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث واجه الاعتقال لأول مرة وكان يبلغ من العمر 11 عامًا ونصف، كما واجه رصاص الاحتلال وأُصيب بإصابات بليغة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، السيرة الذاتية للأسير الشهيد ناصر أبو حميد، المليئة بالجهاد، والمقاومة، والاعتقال، ومقارعة العدو الصهيوني.

من هو ناصر أبو حميد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في خبر استشهاد الأسير المناضل ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان، حيث أقدم على نعيه ملايين الناس بينهم قادة ومسؤولون واعلاميون وأكاديميون، من هو ناصر أبو حميد، حيث إنه قدّم مسيرة مشرفة من النضال في وجه الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر عقود، حتى تعرض للاعتقال الأول وذلك قبل انتفاضة عام 1987 وأمضى أربعة شهور، وأُعيد اعتقاله مجددًا وحكم عليه الاحتلال بالسّجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليُعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وأُعيد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات، وإبان انتفاضة الأقصى انخرط أبو حميد في مقاومة الاحتلال مجددًا، واُعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد سبع مرات و(50) عامًا وما يزال في الأسر حتّى اليوم، واجه الأسير أبو حميد ظروفًا صحية صعبة جرّاء الإصابات التي تعرض لها برصاص الاحتلال، حتّى ثبتت إصابته خلال العام الماضي بسرطان في الرئة، ومنذ ذلك الوقت والأسير أبو حميد يواجه رحلة جديدة في الأسر، أساسها جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، واليوم يواجه وضعًا صحيًا حرجًا حيث يقبع في سجن "عيادة الرملة، وإلى جانبه أربعة أشقاء آخرين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد، ثلاثة منهم اُعتقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى، وهم: نصر، ومحمد، وشريف، ولهم شقيق خامس اُعتقل عام 2018 وهو إسلام والذي يواجه كذلك حُكمًا بالسّجن المؤبد، و8 سنوات، وشقيق آخر شهيد وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد الذي ارتقى عام 1994، وتعرضت والدتهم مرات عديدة للحرمان من زيارتهم عدا عن التنكيل الذي لحق بالعائلة على مدار عقود مضت، كما أنهم فقدوا والدهم خلال سنوات أسرهم، وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات وكان آخرها عام 2019.

والدة الشهيد ناصر ابو حميد

والدة الأسير الشهيد ناصر أبو حميد هي إحدى نساء فلسطين الصابرات، حيث تحملت وجع مرض ابنها ناصر وهو مقيد بسلاسل الاحتلال على سرير المرضى، حتى توفاه الله وهو مكبل أيضا، والدة الشهيد ناصر ابو حميد، إذ تحدثت والدته اليوم الثلاثاء عن اللحظات الأخيرة لابنها ناصر وهو يحتضر داخل مستشفى شامير وقالت "الحمد لله رب العالمين الذي اختار منا الشهداء، أنا رأيت ناصر أمس وودعته انا واخوته، وقولت له سلم على عبد المنعم والشهداء، حيث أن اخواته كانوا يقرؤون القرآن الكريم له، و أنا مشروع شهادة وبدي أروح عند أخوي الشهيد عبد المنعم وكل الشهداء".

استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، في فجر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال، حيث كانت قوات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين، الأسير أبو حميد وبشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جداً طرأ على حالته الصحية، وبارتقاء أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، من هو الشهيد ناصر أبو حميد.

وصية الشهيد ناصر أبو حميد

وصية الشهيد ناصر أبو حميد، أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، ولكن مطمئن وواثق بأنني أولاً فلسطيني وأنا أفتخر، تاركًا خلفي شعب عظيم لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى، وأنحني إجلالاً وإكبارًا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر وتعجز الكلمات عن كم هذا المشهد فيه مواساة. وأنا مش زعلان من نهاية الطريق لأنه في نهاية الطريق أنا بودع شعب بطل عظيم، حتى ألتحق بقافلة شهداء فلسطين، وجزء كبير منهم هم رفاق دربي وأنا سعيد بلقائهم.