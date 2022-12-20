البطش : فتح بيت عزاء للشهيد ناصر أبو حميد اليوم في غزة في تمام الـثالثة عصراً

أعلن خالد البطش عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 20/12/2022 ، عن عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة ال11 بمشاركة كافة الشرائح الفلسطينية على المستوى الوطني والحقوقي أمام الصليب الأحمر في موقف احتجاجي في أعقاب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.

وقال البطش خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم الاخبارية: إن فصائل العمل الوطني و الإسلامي ستفتح بيت عزاء في تمام الساعة الـثالثة عصراً في ساحة الجندي المجهول لتلقي العزاء بالشهيد البطل .

وقدم البطش العزاء لأبناء شعبنا باستشهاد ابن كتائب شهداء الأقصى الشهيد ناصر أبو حميد الذي أمعن العدو ورفض الإفراج عنه للعلاج من مرض السرطان ، معتبراً أن الشهيد أبو حميد قام بواجبه عندما كان طليقاً في شوارع رام الله وأكمل واجبه النضالي عندم رفض التنازل والخضوع ثم ورفض تقديم أي تنازلات حتى منعه الاحتلال من تلقي العلاج .

وقال البطش إن الشهيد أبو حميد دفع ضريبة الاستقلال والبحث عن الكرامة ومن خلفه أبطال كتيبة جنين ونابلس وعرين الأسود ، في معركة مفتوحة في بعض صفحاتها غطرسة "إسرائيلية "وجبروت كيان مارق رفض أن يعطي أسير حقه في العلاج.

وشدد البطش على أن الجرائم التي ينفذها الاحتلال لابد أن يُحاكم عليها وأن يقف عندها كافة كل أحرار العالم دعاة السلام كون إن هذه الجرائم خارج سياق الإنسانية .

وجدد البطش على أن العدو يتحمل مسؤولية قتل ناصر أبو حميد عنوان للمقاومة ، معتبراً أن المشهد الذي رأيناه اليوم مع الأسير البطل ناصر أبو حميد يتكرر في القدس وجنين ورام الله وبيت لحم هو ديدن الحكومة القادمة.

واستشهد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في مستشفى "آساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين، الأسير أبو حميد وبشكل عاجل من سجن "الرملة" إلى مستشفى أساف هروفيه، بعد تدهور خطير جداً طرأ على حالته الصحية.

وبارتقاء أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967.