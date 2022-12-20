القيادي عليان: الشهيد ناصر أبو حميد قتل بقرار صهيوني منذ أكثر من عشرين عامًا

نعى القيادي د. جميل عليان مسئول ملف الشهداء والأسرى والجرحى في حركة الجهاد الإسلامي إلى شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم شهيد فلسطين والحركة الأسيرة ناصر أبو حميد الذي قضى نحبه في أشرف معركة وبصحة أطهر مقاتلين.

وقال الدكتور عليان تعقيباً على استشهاد الأسير أبو حميد "الشهيد ناصر ارتقى ولم يستسلم لحظة واحدة غادرنا نتيجة هذا الشر الصهيوني الطافح من حولنا وبلادة النظام الدولي وعجز المؤسسات الدولية عن انصافه ولو للحظة واحدة ليموت في أحضان أمه وبيته ومحبيه.

وأكد على أن الشهيد ناصر ابو حميد قتل بقرار صهيوني منذ أكثر من عشرين عامًا ومنذ أن صدر الحكم المجرم ضده بأكثر من خمس مؤبدات".

وتابع : تعازينا لهذه العائلة المجاهد الصادرة المرابطة لأمه أم فلسطين أم ناصر ولإخوانه جميعًا منهم أربعة أسرى وكافة مقاتلي شعبنا على طريق الحرية ونعاهد هذه الأرواح الطاهرة التي تغادرنا يوميا في كل ساحات الوطن المظلوم والمنكوب، ناصر اليوم والنشرتي بالأمس وقبلها بأيام نعيم والسعدي وقافلة عز وفخار لا ولن تنتهي إلا بزوال هذا الكيان، غادرونا وهم يضيئون لنا طريق النصر والتمكين، ويرسمون لنا معالم العزة والشرف، نعاهدهم جميعا أن نواصل ذات الطريق ونقاتل كما قالوا حتى النصر وتحرير الوطن كل الوطن أو نلقى الله شهداء ونحن قابضين على واجب الجهاد وفلسطين.

وشدد على أن العدو سيدفع ثمنها عاجلًا وآجلًا وحتمًا ببركة هذه الأرواح والدمار سننتصر ويرحل العدو من كل فلسطيننا، معتبراً ان الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا وكل أبناء شعبنا



واستشهد، اليوم الثلاثاء، الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري جنوبي غرب رام الله، في مستشفى “أساف هروفيه”، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد “القتل الطبي”، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.



وبارتقاء أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967.