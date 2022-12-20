كتائب شهداء الأقصى تنعى شهيدها القــــائد الأسير ناصر أبو حميد

نعت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، صباح اليوم الثلاثاء 20-12-2022، شهيدها الأسير ناصر أبو حميد أحد قادة الكتائب في رام الله والذي ارتقى جراء سياسية الإهمال الطبي المتعمد بسجون الاحتلال.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى في تصريح مقتضب، أنها ستمضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين المحتلة.

وإليكم نص التصريح:

كتائب شهداء الأقصى:

ننعى شهيدنا الأسير ناصر أبو حميد أحد قادة الكتائب في رام الله والذي ارتقى جراء سياسية الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال ونؤكد أننا سنمضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين المحتلة