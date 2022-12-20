الشقاقي: نحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو حميد ونطالب المؤسسات الدولية لحماية الأسرى

حمّل الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة للشهداء والأسرى والجرحى محمد الشقاقي؛ العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد، الذي ارتقى فجر اليوم نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الشقاقي في تصريح صحفي: "يواصل العدو الصهيوني سياسة القتل ضد أسرانا الأبطال، ففي فجر هذا اليوم ارتقى إلى رضوان الله الأسير القائد ناصر أبو حميد (50 عامًا)، في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، نتيجة لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) التي نفّذتها إدارة سجون الاحتلال بحقّه على مدار سنوات اعتقاله، والتي تسببت بإصابته بسرطان الرئة".

وطالب، هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال الصهيوني.

ودعا، المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر لتنظيم فحص دوري طبي للأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات؛ لتوفير العناية والرعاية الصحية والإنسانية لهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى منهم طبقًا لاتفاقيات "جنيف".

وأكد على ضرورة ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الإهمال الطبي المتعمد أينما وجدوا، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهم.

واستشهد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة القتل الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الاسير ناصر أبو حميد بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل قوات الاحتلال.