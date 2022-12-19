بوتين في بيلاروسيا.. لهذا السبب!

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.

وقال بيسكوف، في بيان لها: "كان في استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو"

وأضاف أن بوتين سيبحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقائهما في مينسك، القضايا العسكرية، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.

وتعد زيارة بوتين لبيلاروسيا، الأولى منذ عام 2019، وعادةً ما يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي القضايا ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية والتحالف.

كما أنه خلال اللقاءات يتم التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك القضايا الملحة المتعلقة بجدول الأعمال الدولي والإقليمي.