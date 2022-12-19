أقوى تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد HD و SD على نايل سات وعرب سات 2023

أقوى تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد HD و SD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2023 ، وفي الأيام الأخيرة التي تشرف على انتهاء هذا العام والدخول في عام جديد يبحث مئات الالاف من المواطنين العراقيين عبر محرك جوجل الشهير وغيرها من المحركات على تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية التي تتميز في انها تعرض جميع الدوريات لكرة القدم وغيرها من الرياضية داخل البلاد وفي دوريات عربية أخرى بجودة عالية وبدون تقطيع وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلهم إلى هذه الإشارة مع اسهل طرق لضبطه على شاشات التلفاز ويترتب عليكم المتابعة الكاملة حتى النهاية .

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد HD 2023 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية Al-Rabiaa lraq 2022 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11747

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

خطوات ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2023

أولا: وفي أولى الخطوات من عملية ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية Al-Rabiaa lraq هي على النحو التالي: حيث يترتب على الجميع الضغط على زر menu في الريموت كنترول، وبعد قم باختيار التركيب Installation.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد على الرسيفر يترتب الضغط على التثبيت اليدوي من القائمة Manual installation، ثم بعدها قم بإدخال تردد الرابعة الرياضية الجديد والبيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثالثا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بالضغط على زر البحث لبدأ البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد، ثم بعدها قم انتهاء البحث قم بالضغط على Save لحفظ القنوات الجديدة.

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية سوف تظهر قناة الرابعة سبورت في القائمة الرئيسية للقنوات.

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

تأسيس قناة الرابعة الرياضية العراقية

ولقد وضعنا لكم ضمن هذه المعلومات في هذه المقالة معلومات عامة عن هذه القناة وهي تعد قناة الرابعة الفضائية هي قناة تلفزيونية فضائية عراقية أسسها غزوان جاسم في عام 2021.

كما أن قناة الرابعة الفضائية تبث في العراق ومقرها في بغداد وتم تنصيب الإعلامي والصحفي غزوان جاسم كمدير عام للقناة أيضا .

برنامج قناة الرابعة الرياضية العراقية

أولا: نقطة الصفر

ثانيا: صباح الرابعة

ثالثا: بين الناس

رابعا: صوت الملاعب

خامسا: ستوديو الأطباء

سادسا: حلقة وصل

سابعا: شكو ماكو

ثامنا: شبابنا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أقوى تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية Al-Rabiaa lraq الجديد HD و SD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .