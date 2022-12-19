الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد تامر النشرتي وتؤكد أن دماء الشهداء تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيدها القائد: تامر عزمي النشرتي، أحد أبطال كتيبة جنين - سرايا القدس، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء تأديته واجبه الجهادي في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد المجاهد تامر النشرتي، من أبناء جنين الملحمة، الذي التحق برفاق دربه من الشهداء، مؤكدةً أن هذه الدماء الطاهرة سوف تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة المتواصلة على امتداد الساحات.

وأشادت بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس، الذين استهدفوا جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين قرب قرية صانور وبلدات جبع وقباطية وعرابة في جنين، في مشهد جهادي يليق بتضحيات شعبنا الذي يرنو ليوم حريته.

وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام وعموم أهلنا في جنين الدم والشهادة، مؤكدين أننا أمام هذه الدماء الطاهرة على عهدها والوفاء لها مهما بلغت التضحيات، حتى دحر الاحتلال وتطهير المقدسات.