أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:22 م
18 ديسمبر 2022
سعر الذهب اليوم في سوريا

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في سوريا، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في سوريا بمختلف العيارت، حيث يبحث عدد كبير من الناس عن الموضوع، وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان" أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، ولمعرفة كافة الأسعار والتفاصيل نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

سعر الذهب في سوريا

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 19-12-2022، انخفاضاً ملحوظاً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، خلال التعاملات الفورية الصباحية.

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أسعار الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر بيع جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 144.830 ليرة، ما يعادل 57.64دول.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 132.7628 ليرة، ما يعادل 52.84 دولار

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 126.729 ليرة، ما يعادل 50.44 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا فجاء: 108.624 ليرة، ما يعادل 43.23 دولار.

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سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.504.203 ليرة، ما يعادل 1.793دولار.، فيما سجل الجنيه الذهب في سوريا: 1.013.832 ليرة، ما يعادل 403.51دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 144.829.668ليرة، ما يعادل 57.643 دولار

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