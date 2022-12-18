أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

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سعر الذهب في سوريا

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 19-12-2022، انخفاضاً ملحوظاً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، خلال التعاملات الفورية الصباحية.





أسعار الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر بيع جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 144.830 ليرة، ما يعادل 57.64دول.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 132.7628 ليرة، ما يعادل 52.84 دولار

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا: 126.729 ليرة، ما يعادل 50.44 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا فجاء: 108.624 ليرة، ما يعادل 43.23 دولار.





سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.504.203 ليرة، ما يعادل 1.793دولار.، فيما سجل الجنيه الذهب في سوريا: 1.013.832 ليرة، ما يعادل 403.51دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 144.829.668ليرة، ما يعادل 57.643 دولار