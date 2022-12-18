فيديو : لحظة اخراج المرابطين من باحات المسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:56 ص
18 ديسمبر 2022
اخراج المرابيطين في المسجد الاقصى.PNG

فيديو : لحظة اخراج المرابطين من باحات المسجد الأقصى 

 

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