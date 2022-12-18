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فيديو : لحظة اخراج المرابطين من باحات المسجد الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:56 ص
18 ديسمبر 2022
فيديو : لحظة اخراج المرابطين من باحات المسجد الأقصى
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