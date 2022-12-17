كتيبة جنين تعلن استهدافها "حاجز الجلمة" بصليات كثيفة من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم السبت17/12/2022م، استهدافها حاجز الجملة العسكرى "الإسرائيلي" شمال مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" تمكن مجاهدونا من استهداف «حاجز الجلمة» بصليات كثيفة من الرصاص".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتى جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.