سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وموعد الدفن

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 م
17 ديسمبر 2022
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سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وموعد الدفن، من أكثر المواضيع التي يجري البحث عنها بعد إعلان الديوان الملكي السعودى عن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وهو الخبر الذي سبب فاجعة للملكة العربية السعودية والأسرة الملكية، لذا تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية  سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وموعد الدفن

.سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم السبت، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ستتم الصلاة عليه غدا في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

مكان دفن الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم الأحد الموافق 24 -5 - 1444 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض".وأضاف الديوان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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