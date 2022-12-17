سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وموعد الدفن، من أكثر المواضيع التي يجري البحث عنها بعد إعلان الديوان الملكي السعودى عن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وهو الخبر الذي سبب فاجعة للملكة العربية السعودية والأسرة الملكية، لذا تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود وموعد الدفن

.سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم السبت، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ستتم الصلاة عليه غدا في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة السعودية الرياض.

مكان دفن الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم الأحد الموافق 24 -5 - 1444 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض".وأضاف الديوان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم السبت، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

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الله يرحمه ويغفرله — 🇸🇦Amani Aleabdallah (@Ama5668) December 17, 2022

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 5 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/3QLncXcYnG — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 17, 2022

#الديوان_الملكي:

وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 5 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة #الرياض.@snap_alsaudi pic.twitter.com/bisjvwSsOF — عبدالعزيز البشري (@snap_alsaudi) December 17, 2022

انا لله وانا اليه راجعون لله ما أخذ لله م اعطي انتقل الى رحمة الله اخي سمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير اسال الله العظيم ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/viyxIpPXa1 — أحمد البرقاوي (@ahmed76873) December 17, 2022

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