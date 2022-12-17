حارس المغرب المحمدي يوضح سبب عدم تحقيق هدفهم في مونديال قطر..!

علق منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب، على المواجهة التي انتصر فيها منتخب كرواتيا على منتخب "أسود الأطلس"، بهدفين مقابل هدف وحيد، السبت، على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر 2022.

وقال منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب، بعد انتهاء المواجهة: "نشعر بالأسف لأننا في منتخب المغرب أردنا أن نكون في المركز الثالث ببطولة كأس العالم في قطر. لقد حرمتنا الإصابات من تحقيق هدفنا في المونديال".

وتابع حارس منتخب المغرب "أنا فخور للغاية لأنني كنت في المجموعة التي قامت بتحقيق الإنجاز في مونديال قطر، واستطعنا إبهار الجماهير بما فعلناه في كأس العالم 2022".

وعن الأخطاء التحكيمية، اختتم منير المحمدي حارس منتخب المغرب حديثه: "هذه أمور تحدث في كرة القدم، ودائماً ما تكون هناك أخطاء".