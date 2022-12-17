رابط البث المباشر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة beIN SPORTS لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا لتحديد المركز الثالث في كاس العالم 2022 التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية والرابعة عصرا بتوقيت المغرب ولقد قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي نتحدث من خلالها على التفاصيل الكاملة التي توصلكم مباشرة إلى البث المباشر لقناة بي ان سبورت المفتوحة والمجانية حيث بدأ المنتخبين في الاستعداد الكبير من أجل خوض غمار هذه المباراة النارية حيث ستنظم على ملعب خليفة الدولي وسط حماسة شديدة من الجميع من أجل متابعة ومشاهدة المباراة التي تذاع بجودة عالية وبدون تقطيع على هذه القناة التي يكون ترددها على النحو التالي:

رابط البث المباشر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة

الاقمار التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

نايل سات 12245 27500 رأسي 2/3

نايل سات 116699 27500 رأسي 2/3

سهيل سات 11547 27500 رأسي 2/3

سهيل سات 11566 27500 أفقى 2/3

سهيل سات 11642 27500 أفقي 2/3

تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 و 2 نايل سات

وضمن متابعتنا لتردد قناة بي ان سبورت ماكس MAX beIN SPORTS 2022 من أجل مشاهدة مباراة الارجنتين وكرواتيا قام فريق الموقع بوضع ابرز البرامج التي تعرضها هذه القناة الرائدة وهي التالي :

أولا: لقاء الصحافة.

ثانيا: برنامج كل العرب.

ثالثا: برنامج الحصاد الرياضي.

رابعا: برنامج عالم السلة.

خامسا: عالم السرعة.

سادسا: كما نواصل معكم في تردد قناة بي ان سبورت ماكس وهو التالي: برنامج الليغا: هو برنامج خاص بالدوري الإسباني وترتبط مواعيده بمواعيد مباريات الدوري.

سابعا: ومن ضمن البرامج الجميلة التي تعرضها هذه القناة ، برنامج الدوري الأوربي: الخاص بأخبار الفرق الأوروبية المتنوعة.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

القناة: قناة bein sports HD.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على بوت سات

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11054.

القطبية: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

🟣في مباراة تحديد المراكز.. المنتخب المغربي أمام فرصة انتزاع برونزية بطولة كأس العالم قطر 2022



🟢توقعاتكم لمباراة المغرب🇲🇦 ضد كرواتيا🇭🇷؟ #تلفزيون_الآن #كأس_العالم_قطر2022 #WorldCup pic.twitter.com/XBHVjXCa76 — Al Aan TV | تلفزيون الآن (@alaantv) December 17, 2022

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا

أولا: وفي خط الهجوم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

ثانيا: وفي خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح.

ثالثا: وفي خط الدفاع : نصير مزراوي، نايف أكراد (يحيى عطية الله)، جواد ياميق، أشرف حكيمي.\

رابعا: وفي حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

🇦🇷 | سكالوني يؤكد صعوبة المواجهة ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022



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🇧🇷 | اختيار الطاقم التدريبي سيكون في يناير المقبل



📰تابع هذه الأخبار وغيرها في #90ثانية مع عفيف الزرقي @afifzorgui pic.twitter.com/ya5DEr3Naf — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 12, 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد المغرب

أولا: وفي خط الهجوم فإنه يضم كل من: إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش (أنتي بوديمير).

ثانيا: وفي خط الوسط فإنه يضم كل من: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماريو باشاليتش.

ثالثا: وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : بورنا سوسا، يوشكو جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

رابعا: وفي حراسة المرمى يضم : دومينيك ليفاكوفيتش.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق لموقع حول رابط البث المباشر تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة beIN SPORTS لمشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا لتحديد المركز الثالث في كاس العالم 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .