قيادي حمساوي: الحراك الجديد بشأن صفقة تبادل الأسرى لن يقتصر على قطاع غزة فقط

كشف مصدر قيادي في حماس لصحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت 17/12/2022 إن الحركة لم تغلق بعد ملفّ المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى، وهي على تَواصل مع الجانب المصري لإتمام «صفقة تبادل مشرّفة».

ويَلفت المصدر إلى أن المصريين وجميع الوسطاء الذين تدخّلوا في هذا الملف على مدار السنوات الثماني الماضية، أدركوا أن المشكلة عند حكومات الاحتلال المتعاقبة، وليست عند المقاومة، مشيراً إلى أن الأخيرة «وضعت سقفاً لإنهاء هذا الملفّ»، ومؤكداً أن «التصريحات التي خرجت خلال الفترة الماضية حول إعادة تحريك القضية ستتمّ ترجمتها عملياً»، مضيفاً إن «الحراك الجديد لن يقتصر على قطاع غزة، بل سيشمل ساحات عدّة، لإرغام الاحتلال على التنازل».

وتصرّ «حماس» على جنْي ثمن مناسب من العدو مقابل الجنود الأسرى الأربعة لديها. وفي هذا الإطار، يجزم المصدر القيادي بأن الحركة لن تتراجع عن شروطها، وأن «الاحتلال لن ينجح في استخدام عامل الوقت لتقليص مطالبها»، متوجّهاً إلى عائلة غولدن بأن «عليها أن تفهم أنه لا طريق لإعادة ابنها إلّا بصفقة تبادل، وأن مطالبتها حكومتها بخطوات ضدّ قطاع غزة لن تجدي نفعاً».