قناة عبرية: "بن غفير" سيتنازل عن بعض الصلاحيات التي طلبها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، أن المتطرف ايتمار بن غفير قرر التنازل عن بعض الصلاحيات التي طلبها في شرطة الاحتلال.

وقالت القناة 12 العبرية:" أنه قرر وزير الأمن الداخلي الصهيوني المكلف من "عوتسما يهوديت" بن غفير، أن يتنازل عن البند الذي بموجبه سيكون الوزير مسؤولا عن الملاحقات والتحقيقات في الشرطة الصهيونية".

ويُشار إلى أنه أصر في السابق المتطرف بن غفير على أن يكون هو الموجه للسياسة العامة للشرطة الصهيونية والتي يتولاها حالياً يعقوب شبتاي.

وبحسب القناة العبرية، فقد أظهر استطلاع أجرته، أن 49٪ يعتقدون أنه لا ينبغي على المفوض العام لشرطة الاحتلال الاستقالة مقابل 25٪ يعتقدون أنه يجب أن يستقيل.

وفي وقت سابق أثارت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال الصهيوني عاصفة كبيرة بعد وصفها أن الديمقراطية في كيان الاحتلال هي مجرد اسم بعد التغييرات التي أجراها نتنياهو والاتفاقات الأخير مع كل من بن غفير وسموتريتش.