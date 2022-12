بالفيديو والصور قمر صناعي ضخم يهدد علم الفلك.. ما القصة؟

أصدر الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) تحذيرًا بشأن القمر الصناعي الضخم الذي تم إطلاقه مؤخرًا تحت مسمى BlueWalker 3.

وذكر موقع "new-science" المتخصص بالأخبار العلمية، أن قلق الاتحاد الفلكي الدولي يزداد مع الأيام بعد إعلان الشركة المشغلة للقمر الصناعي عن اعتزامها نشر ما لا يقل عن 100 جهاز من هذا الطراز في المستقبل.

وقام صاروخ "سبيس إكس فالكوم 9" بنقل هذا القمر الصناعي من طراز "BlueWalker 3" إلى الفضاء مع مجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتعد خصائص القمر الصناعي "BlueWalker 3" أن مساحته تبلغ 64 مترًا مربعًا تم بناؤه بواسطة "AST SpaceMobile" التي تعتبر من أكبر شبكات الاتصال التجارية في الفضاء والتي سيكون هدفها اختبار تقنية جديدة مصممة لتوفير الاتصالات الهاتفية المحمولة العالمية مباشرة للمستخدمين من الفضاء.

وتعرض المشروع لانتقادات من قبل بعض الباحثين بسبب تأثيره المحتمل على العوامل الفلكية، حيث يؤكد التقرير مخاوف الاتحاد الفلكي الدولي.

تداخل قد يشكل خطراً كبيراً

ويعتبر القمر الصناعي BlueWalker 3 أنه قادر على خلق تداخل مرئي يمكن أن يعيق بشكل خطير التقدم في فهم الكون.

وقال الاتحاد الفلكي الدولي أن هذا القمر الصناعي أصبح أحد ألمع الأجسام في سماء الليل وهو أكثر إشراقًا من الأقمار الصناعية الأخرى وأحيانًا أكثر من بعض النجوم الأكثر شهرة، حيث تعد المشكلة الرئيسية هي الهوائي الضخم الذي يعكس الكثير من ضوء الشمس على سطح الأرض.

وأصدر علماء الفلك سلسلة من الصور التي التقطتها المراصد حول العالم تظهر عدة فروقات بيضاء تظهر في السماء ويمكن أن تتسبب إشارات الهاتف المحمول من أقمار الاتصالات حدوث تداخل كبير في التلسكوبات الراديوية.

وبدأت حرب بين المشغلين وعلماء الفلك بشكل جدي مع تطوير مشروع "ستارلينك" بقيادة "SpaceX"، حيث يقول عالم الفيزياء الفلكية الإيطالي بييرو بنفينوتي إن "BlueWalker 3" يعد تغييرًا جذريا في مشكلة كوكبة الأقمار الصناعية.

ويدرك ممثلو المنظمة أن هذه الأقمار الصناعية التجارية لعبت وستستمر بلعب دور مهم في تحسين أنظمة الاتصالات العالمية.

