إصابة جديدة تزيد متاعب منتخب فرنسا بكأس العالم

ذكرت تقارير صحفية إن إصابة جديدة ضربت صفوف المنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم الأحد المقبل.

ويُشار إلى أنه تلتقي فرنسا مع الأرجنتين في ملعب لوسيل في صدام مرتقب، ويبحث كل منهما عن اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة في التاريخ.

بدورها، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن كينجسلي كومان جناح فرنسا تعرض لنزلة برد قد تعيقه عن المشاركة ضد الأرجنتين في النهائي الحلم.

وتسببت الإصابة بالبرد في غياب أدريان رابيو ودايوت أوباميكانو عن تشكيلة المدرب ديديه ديشامب ضد المغرب في نصف النهائي مساء يوم الأربعاء.

ونجح ديشامب على مدار الفترة الماضية في التعامل بنجاح مع إصابات المنتخب الفرنسي والتي بدأت قبل المونديال بأسابيع بتأكد غياب الثنائي المخضرم نجولو كانتي وبول بوجبا.

وقبل أيام قليلة من بداية مشوار فرنسا في المونديال تأكد غياب كريم بنزيما أفضل لاعبي العالم عن البطولة، ورغم ذلك ترك المدرب مقعدا شاغرا ولم يضم أي بدلاء.

وحتى بعد انطلاق المونديال لم يسلم حامل اللقب من الإصابات فتعرض لوكاس هيرنانديز لإصابة في فوز 4-1 على إستراليا بالجولة الأولى وخرج من القائمة تماماً بسبب قطع في الرباط الصليبي.

ويخشى الجهازان الفني والطبي للمنتخب الفرنسي من أن يتوغل المرض داخل قائمة الديوك قبل المباراة الحاسمة في النهائي المرتقب.