موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022.. توقيت مباراة المغرب وكرواتيا، انتهى دور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بتأهل منتخبي الأرجنتين وفرنسا إلى نهائي المونديال التي سوف تنطلق في تاريخ 18 ديسمبر الجاري، في مباراة سيكون عنوانها السحر والإثارة والتشويق، حيث ستكون المنافسة بين ليونيل ميسي وكيليان مبابي، إذ يحرص البرغوث الارجنتيني على حصد لقبه الأول من كأس العالم خلال مسيرته الاحترافية، بينما يسعى مبابي إلى الفوز بثاني كأس له على التوالي، لذلك يتوقع المحللون الرياضيون والمواقع المختصة في الرياضة، أن يشهد العالم موقعة كروية خالصة، لاسيما وأن ليونيل ميسي أعلن في العديد من المناسبات أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون الأخيرة له.

تأهل أمس الأربعاء المنتخب الفرنسي على حساب نظيره المغربي، متى مباراة المغرب وكرواتيا، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربي والإفريقية، موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2022.. توقيت مباراة المغرب وكرواتيا، إذ سيقابل منتخب أسود الأطلس، المنتخب الكرواتي، للمنافسة على المركز الثالث والرابع من كأس العالم 2022ن وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى مباراة المغرب وكرواتيا.

ويبحث جمهور كرة القدم العربي والغربي عن، موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم، حيث من المقرر أن تقام مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، مساء السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر 2022، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية والرابعة بتوقيت المغرب، ومن المقرر أيضا أن تقام على استاد خليفة الدولي.

