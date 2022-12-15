حملة اعتقالات تطال 17 مواطنا في بيت أمر شمال الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 17 موطنا بينهم فتية من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أُمّر واعتقلت كلا من: مروان رشيد أحمد صبارنة (15 عاما)، وبلال عبد الرحمن إسماعيل عوض (24 عاما)، والشقيقين مهند مرشد عوض ( 25عاما)، ومهدي (22 عاما)، وعمر صادم عادل الصليبي (26 عاما)، وحمزة وحيد أبو ماريا (22 عاما)، ووسيم نبيل أحمد بحر( 18 عاما)، وجميل عبد المهدي جميل أبو عياش (16 عاما)، وعبد الله محمد حمدي أبو ماريا (23 عاما)، والشقيقين عصام، وخليل جمال خليل أبو ماريا (32 عاما)، ومهند زهير محمود العلامي (22 عاما)، وعنان صدقي محمد اخليل (22 عاما)، ومحمد جاد الله حماد الصليبي (25 عاما)، ونضال حسني حسين زعاقيق (28 عاما)، ومهند محمد عبد الحميد أبو ماريا (17عاما)، ومن مدينة الخليل اعتقلت المواطن عز يوسف غيث، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتدت على الأسير المحرر حاتم أحمد صبارنة خلال اعتقال نجله في بلدة بيت أمر، ما أدى إلى كسر في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما فجر جنود الاحتلال أبواب بعض المنازل، وأتلفوا أثاثها، واستولوا على ملابس وصور شهداء في عدد من المنازل التي تمت مداهمتها.