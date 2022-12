بالفيديو مصرع فتى باشتباكات عنيفة بين مشجعي فرنسا والمغرب في مونبيلييه

اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".

وأكدت الشرطة الفرنسية مقتل فتى دهساً خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجماهير الفرنسية والمغربية في مدينة مونبلييه، قالت وسائل إعلام ومغردون إنه مغربي.

وتداول رواد منصات التواص الاجتماعي لقطات لاشتباكات عنيفة بين مشجعي المنتخبين الفرنسي والمغربي.

وأشارت تقارير صحفية أيضاً عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، وخروج الوضع عن السيطرة في المدينة.

WATCH: Riots in the French city of Montpellier after Morocco loses to France at the World Cup. 14-year-old boy confirmed dead pic.twitter.com/tSoPzjLauC

BREAKING:



Riots and vandalism by Moroccan fans is now also reported from the French city of Avignon. pic.twitter.com/HBMj9OPZtJ