بالفيديو "فيفا" يُعلن الموعد النهائي لحفل جوائز الأفضل 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموعد الرسمي لحفل جوائز الأفضل "the best" لعام 2022، في عدة فئات.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد توج بهذه الجائزة الموسم الماضي.

وأصدر فيفا بيانا رسمياً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن خلاله إقامة حفل جوائز الأفضل "The Best" يوم 27 فبراير عام 2023.

ويقدم الفيفا جوائز كثيرة في عدة فئات، أبرزها أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، والتشكيل المثالي للعام.

بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل اللعب النظيف وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وأفضل لاعبة في العالم.

ومن المتوقع أن ينافس النجم الفرنسي كريم بنزيما، بقوة على لقب هذه الجائزة بعد تألقه الكبير خلال الموسم الماضي مع فريقه ريال مدريد، وفوزه بجائزة الكرة الذهبية.

As we head in to the final week of the #FIFAWorldCup, another big event in the calendar is just around the corner!



🔜 #TheBest FIFA Football Awards 2022 pic.twitter.com/TQPsxRKO8B