بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 14/12/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. القيادي في حما.س الشيخ رزق الرجوب- دورا جنوب الخليل

٢. القيادي في حما.س المحرر جاد الله الرجوب- دورا

٣. القيادي في حما.س المحرر يوسف أبو راس- دورا

٤. القيادي في حماس المحرر محمد كامل اقطيل- دورا

٥. المحرر آدم أبو شرار- دورا

٦. المحرر محمد أبو سندس- دورا

٧. المحرر ثائر أبو سندس- دورا

٨. درويش أبو حليمة- مخيم بلاطة بنابلس

٩. لؤي حمايل- بيتا جنوب نابلس

١٠. عبد الله عمار عبدو- نابلس

١١. أحمد صالح- زواتا قرب نابلس

١٢. أمجد جمال ملحم- كفر راعي قرب جنين

١٣. المحرر محمد الميمي- أريحا

١٤. عدي صدام بدوان- بدو شمال غرب القدس

١٥. أحمد العجوري- المغير شرق رام الله

١٦. محمود تيتان- قلقيلية

١٧. عثمان الغول- مخيم نور شمس بطولكرم

١٨. المحرر محمد خلف- طولكرم

١٩. زاهر الخضور- بدو