بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاربعاء 14/12/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. القيادي في حما.س الشيخ رزق الرجوب- دورا جنوب الخليل
٢. القيادي في حما.س المحرر جاد الله الرجوب- دورا
٣. القيادي في حما.س المحرر يوسف أبو راس- دورا
٤. القيادي في حماس المحرر محمد كامل اقطيل- دورا
٥. المحرر آدم أبو شرار- دورا
٦. المحرر محمد أبو سندس- دورا
٧. المحرر ثائر أبو سندس- دورا
٨. درويش أبو حليمة- مخيم بلاطة بنابلس
٩. لؤي حمايل- بيتا جنوب نابلس
١٠. عبد الله عمار عبدو- نابلس
١١. أحمد صالح- زواتا قرب نابلس
١٢. أمجد جمال ملحم- كفر راعي قرب جنين
١٣. المحرر محمد الميمي- أريحا
١٤. عدي صدام بدوان- بدو شمال غرب القدس
١٥. أحمد العجوري- المغير شرق رام الله
١٦. محمود تيتان- قلقيلية
١٧. عثمان الغول- مخيم نور شمس بطولكرم
١٨. المحرر محمد خلف- طولكرم
١٩. زاهر الخضور- بدو