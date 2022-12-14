بالفيديو كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحام مخيم بلاطة

استهدفت "سرايا القدس- كتيبة جنين"، فجر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص خلال اقتحامها لمخيم بلاطة.
البلاغ العسكري كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-
{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}
بلاغ عسكري صادر عن
..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..
بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال الصهيوني في محيط مخيم بلاطة بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.
وإنه لجهاد نصر أو استشهاد
سرايا القـدس-كتيبة نابلس
الأربعاء 14/ديسمبر/2022