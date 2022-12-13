بالصور كتيبة جنين -سرايا القدس تؤبن الشهيد فاروق سلامة وتؤكد أن وحدة المقاومة سر الصمود أمام العدو

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 13/12/2022، على ضرورة الحفاظ على الوحدة التي جمعت المقاومة بكافة أجنحتها، التي كانت سر قوتهم وصمودهم وصلابتهم في وجه العدو الصهيوني.

جاء ذلك، خلال حفل تأبيني أقامته كتيبة جنين " سرايا القدس " في نادي مخيم جنين، بالضفة المحتلة، بمشاركة كتائب شهداء الأقصى لواء الشهداء وكتائب الشهيد عز الدين القسام، للشهيد القائد والمؤسس فاروق السلامة في ذكرى مرور 40 يوماً على اغتياله من قبل الوحدات الخاصة قبل يوم من حفل زفافه.

وشهد الحفل حضوراً مهيباً بحضور عوائل الشهداء والأسرى والجرحى الذين لبوا دعوة الكتيبة لتأبين الشهيد فاروق حيث رفعت أعلام فلسطين ورايات المقاومة وصور الشهداء، وصدحت الحناجر بالهتافات والتكبيرات والاناشيد للكتيبة.

واستهل عريف الحفل كلمته، عقب اَيات عطرات من القراَن الكريم، مرحباً بالحضور الكريم من أهل التضحية والوفاء، أهل الأسرى والجرحى والشهداء، في حضرة الشهداء من أبناء سرايا القدس وكتيبة جنين حيث ظهرة كتيبة جنين بإعداد كبيرة لتؤكد انها موجودة بكل قوة بجانب كتيبة بلاطة .

وسبق المهرجان، عرضاً عسكرياً كبير شارك به مسلحون من كافة الفصائل، رفعوا خلاله صور الشهداء وجابوا شوارع المخيم ثم انضموا للمهرجان الذي افتتح بالقرآن الكريم والوقوف إجلالا للشهداء.

وأكدت الأجنحة العسكرية للمقاومة في مخيم جنين، توحيد صفوف كافة القوى والفصائل لمواجهة الاحتلال وتصعيد المقاومة التي تشكل الخيار الوحيد للتصدي ومجابهة حكومة المستوطنين المقبلة، داعية كافة المجموعات المسلحة في الوطن للعمل المشترك دفاعاً عن شعبنا ومشروعه النضالي والجهادي المقاوم.

وألقى مهدي شرقاوي كلمة حركة الجهاد الإسلامي، معبراً عن الاعتزاز ببطولات وتضحيات الفاروق الذي ستبقى كتيبة جنين على دربه وخطاه في مقاومة الاحتلال مهما غلت التضحيات.

وحيا روح الوحدة والاخوة التي جمعت المقاومة بكافة اجنحتها ، مؤكدا ان سر قوتهم وصمودهم وصلابتهم في وجه الاحتلال هي وحدتهم التي يجب الحفاظ عليها لتشكل عنوان لوحدة شعبنا في كافة ساحات الوطن.

وأكد ان التصعيد والعدوان الاسرائيلي لن يوقف مسيرة الجهاد والمقاومة، وكلما سقط شهيد فان شعبنا وقواه المجاهدة سترصد الصاع صاعين، معاهداً الشهداء أن تبقى حركة الجهاد الاسلامي وكتيبة جنين راس الحربة في ميادين الجهاد.

وفي نهاية المهرجان، كرمت الفصائل والمقاومة عائلة الشهيد سلامة، ثم التف المقاومون حول أسرته ورددوا بشكل جماعي أنشودة " على الشهادة تبايعنا " وسط مشاركة الجماهير الحاشدة.

وفي كلمة عطا ابو ارميلة أمين سر حركة فتح اقليم جنين، استذكر الشهيد سلامة وبطولاته، مؤكداً أن شعبنا وفصائله ستبقى وفيه لعهد الشهداء وإكمال دربهم حتى دحر الاحتلال.

وحذر حكومة الاحتلال من استمرار سياسات الاغتيالات واستهداف قادة المقاومة وشعبنا، أو تنفيذ تهديداتها بشن عدوان كبير على المخيم، مؤكداً جاهزية كافة الاجنحة العسكرية للمقاومة لخوض معركة مخيم جنين ثانية لكن بأدوات قتالية واساليب نضالية جديدة ستكبد الاحتلال خسائر فادحة، ودعا كافة الفصائل للوحدة ورص الصفوف ودعم المقاومة لنكون في مقدمة الصفوف في مواجهة حكومة اليمين المتطرف.



























