نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي

أجري السحب، أمس الاثنين، على قرعة دوري أبطال أفريقيا، الذي تنطلق منافساته في 10 شباط/فبراير المقبل، وتختتم بخوض مباراتين نهائيتين وفق نظام الذهاب والإياب.

ويُشار إلى أنه جاءت نتائج القرعة على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

الوداد (المغرب)، بترو أتلتيكو (أنغولا)، شبيبة القبائل (الجزائر)، فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الثانية:

الأهلي (مصر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، القطن (الكاميرون).

المجموعة الثالثة:

الرجاء (المغرب)، حوريا كوناكري (غينيا)، سيمبا (تنزانيا)، فايبرز (أوغندا).

المجموعة الرابعة:

الترجي (تونس)، الزمالك (مصر)، شباب بلوزداد (الجزائر)، المريخ (السودان).

كما سُحبت أيضاً قرعة كأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفدرالية الأفريقية). وجاءت نتائجها على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

اتحاد العاصمة (الجزائر)، مارومو غالانتس (جنوب أفريقيا)، الأخضر الليبي (ليبيا)، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الثانية

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، ديابل نوار (الكونغو)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الثالثة

بيراميدز (مصر)، أسكو كارا (توغو)، فيوتشر (مصر)، الجيش الملكي (المغرب).

المجموعة الرابعة

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، الاتحاد المنستيري (تونس)، يانغ أفريكانز (تانزانيا)، ريال باماكو (مالي).