تفاصيل الاعتداء على شابين  خلال توقيفهم في مركز تحقيق "عتصيون"

وثقت هيئة شؤون الاسرى والمحررين افادات لشابين تعرضا للضرب والتنكيل أثناء مرحلة اعتقالهم مما الحق بهم الأذى الجسدي والنفسي، وإصابات بالغة في مختلف أماكن جسدهم ، ليتم نقلهم بعد ذلك الى مركز "توقيف عتصيون" .

ووفقا لما نقلته محامية الهيئة جاكلين الفرارجة عقب زيارتها لمركز "توقيف عتصيون " بأن الأسير بشير احمد الدرابيع (٢٣ عاما ) من دورا/ الخليل قد تعرض للضرب اثناء الاعتقال بواسطة أعقاب البنادق على جنبه كما تعرض للضرب المبرح داخل الجيب العسكري أثناء عملية اقتياده إلى معسكر الجيش القريب من البلده ،ثم أحضر إلى عتصيون حيث ما زال يقبع داخله .

أما عن حالة الأسير شادي أبو كرش (٤٥ عاما) من يطا / الخليل والذي تم اعتقاله الساعه الثانية بعد منتصف الليل بعد أن تم تفتيشه بشكل دقيق، وقاموا بتكسير محتوياته وانهالوا عليه بالضرب، ومن شدة الضرب قاموا بكسر احد اسنانه ثم احضروه إلى " معسكر سوسيه" ليتم نقله بعد ذلك إلى "عتصيون " .

يذكر أن الأسير أبو كرش يعاني من اصابته بشلل الاطفال ويسير بصعوبة على قدمية .

جدير ذكره أن عدد الأسرى المحتجزين داخل "عتصيون" حالياً ١٩ معتقلاً .